"A Capodanno festa doppia e... Romantica"

Non sarà una sola serata e neppure una sola notte. A Riccione la festa di piazza per San Silvestro quest’anno raddoppia con due giornate, piene di musica. Il palcoscenico diffuso di Discoteca Romantica, tra un incessante caleidoscopio di note, esibizioni di ballo e videomapping, con un black carpet che si estenderà dalla piazza del Palacongressi, davanti alla galleria Savioli, a piazzale Ceccarini, trasformato in una pista da ballo.

A far rivivere i fasti delle mitiche discoteche riccionesi saranno i deejay che ne hanno scritto la storia come Massimino Lippoli, Ricky Montanari e Roger, punte di diamante del Dancing Savioli, Ethos Mama Club e altri locali. Proprio qui, incastonata sul palco, farà capolino una grande Luna, che si trasformerà in mirrorball, un raggio che squarcerà piazzale Ceccarini fino al palacongressi. Rievocherà le due mitiche Lune del Dancing Savioli, in particolare quella che ogni sera veniva innalzata sulla pista da ballo fino a 18 metri d’altezza, e il format La settimana delle sette Lune che su idea di Visit Romagna, a firma di Claudio Cecchetto, caratterizza le città della Romagna per Natale e Capodanno.

La grande festa collettiva partirà sabato 30 alle 18 con il concerto gratuito di Jimmy Sax, tra i sassofonisti più famoso al mondo. Da piazzale Ceccarini farà echeggiare la musica con note canzoni come No Man no cry. La festa esploderà il 31 con una maratona di musica che dalla tarda serata si protrarrà ben oltre la mezzanotte, quando lo spettacolo pirotecnico accompagnerà il brindisi per il nuovo anno. Dalle 19 alle 22 l’area davanti al Palacongressi verrà dedicata ai più giovani e vedrà esibirsi Nye Soundcsaper seguiti da Rivoluzione Romantica che, come incubatore di idee e progetti, attraverso Edoardo Bertuccioli e Alberto Albani ha progettato una campagna di comunicazione social dedicata all’amore per Riccione. Si tratta di cartoline virtuali con le foto della città e brevi slogan legati all’immaginario della Perla: "Come quando ci siamo incontrati a Riccione". Dalle 22 in poi la festa entrerà nel vivo con il live show Discoteca Romantica che vedrà esibirsi Lippoli, Montanari e Roger. Sia il 30 che il 31 si esibirà pure il giovane riccionese Gabry Seth finalista del talent internazionale Tour Music Fest 2023-The European Music Contest.

Spiega Matteo Guidi, che ieri oltre a debuttare come assessore al Turismo ha festeggiato il compleanno della figlia e l’anniversario del giorno in cui ha conosciuto la moglie, "il materiale promozionale per gli operatori della città è già pronto". Prosegue poi l’assessore: "Il Capodanno di Riccione sarà una festa collettiva, un evento diffuso nello spazio e nel tempo. Grandi protagonisti saranno la nostra città, la sua anima e i miti, che hanno creato quell’immaginario collettivo che tutti amano e conoscono". Fresco di nomina, Guidi assicura: "Sono pronto a lavorare a testa bassa per Riccione". La sindaca Daniela Angelini, che ieri ha presentato l’evento di Capodanno insieme a Guidi, a Eleonora Bergamaschi della PalaRiccione e a Simone Bruscia, coordinatore degli eventi, "Discoteca Romantica sarà una grande festa per tutti, riccionesi e turisti. Un progetto davvero unico, pensato e realizzato dal Comune in collaborazione con PalaRiccione". Gli eventi (il cui materiale grafico è a firma dello studio Luca Sarti), saranno tutti a ingresso libero.

Nives Concolino