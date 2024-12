A Capodanno il centro si trasformerà in discoteca con deejay e videomapping in piazza Ganganelli

Capodanno che vince... non si tocca. Per il terzo anno di fila ci penserà ’Città viva’ (l’associazione che riunisce i negozi e le attività del centro) a organizzare la festa di San Silvestro a Santarcangelo. La serata del 31 partirà in piazza Ganganelli alle 23,30 con le note dei deejay del Bradipop. Poi il conto alla rovescia alla mezzanotte, con lo spettacolo di videomapping sull’arco dedicato a Papa Ganganelli (e realizzato dal visual designer Luca Agnani). E dopo il brindisi al nuovo anno, la serata proseguirà in centro con la musica a cura degli staff di Bradipop Club, Melody Mecca e Afrofellonike. E non solo. Ad accendere il Capodanno saranno anche Caffè Commercio e Oltreborgo, con l’animazione curata dal progetto artistico Al centro dell’anima, che porterà nei due locali del borgo deejayset e intrattenimento spaziando tra diversi generi musicali. Tra i protagonisti della serata spicca il deejay Cristian Fornino, in arte 4neeno.

"La festa di Capodanno si ripresenta con un format consolidato – dice il sindaco Filippo Sacchetti – che dialoga con le iniziative di Natale e una proposta di eventi diffusi, col coordinamento di ’Città viva’. La scelta del nuovo videomapping valorizzerà l’Arco Ganganelli per rendere uno dei simboli della città un’attrazione fra le attrazioni". Una festa "frutto dello sforzo condiviso con la fondazione Focus, la Pro Loco e i locali del centro – aggiunge il presidente di ’Città viva’ Alex Bertozzi – Come sempre i locali prepareranno menu a tema e sorprese".