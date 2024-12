A Capodanno piazza Roosevelt diventa una disco a cielo aperto

Cattolica lancia il suo Capodanno in piazza e si prepara ad accogliere il 2025 con brindisi e concerto dal vivo. In piazza Roosevelt, dalle 22, il 31 dicembre, prenderà vita uno spettacolo gratuito che trasformerà la piazza in una grande sala da ballo a cielo aperto. La serata inizierà con il dj-set di Radio 60, 70,80 by Studio Più, portando in piazza un’energia travolgente per migliaia di persone. Alle 23 saliranno sul palco i Revolution, pronti a fare cantare e ballare i presenti fino all’una di notte, la festa poi continuerà sempre con la musica e con il dj-set di Cristian Boselli, accompagnato da Pierangelo Lanfranchi e Cristian Redox. Ma il Capodanno è solo l’apice di una magica atmosfera che si respira in città. La sindaca Franca Foronchi e il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Belluzzi confermano: "Abbiamo fortemente voluto organizzare anche quest’anno una festa in piazza gratuita. Questo evento è per i nostri concittadini e per chi ha scelto Cattolica come destinazione di vacanza".