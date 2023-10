"A Cattolica 700 anziani vivono da soli"

I dati sulla popolazione cattolichina non lasciano dubbi: negli ultimi 5 anni sono diminuiti i giovani, con molte giovani coppie che si sono trasferite nell’entroterra, e di conseguenza sono sempre più in maggioranza gli anziani residenti. La popolazione si è attestata sui 16.500 residenti, 500 in meno rispetto l’inizio degli anni 2000, ma soprattutto di questi il 25% è oramai ultra65enne e quasi il 15% addirittura ultra 75enne. Dunque un cattolichino su 4 ha più di 65 anni ed uno su 7 più di 75 anni. "Urge una riflessione sociale molto profonda – spiega Nicola Romeo, assessore ai Servizi sociali e alla sanità del Comune di Cattolica – perché questo cambiamento demografico richiede anche politiche adeguate alle esigenze di questa popolazione". L’assessore spiega: "Innanzitutto urgono servizi sanitari destinati anche a numeri così alti, nella direzione di quella domiciliarità della sanità che la Regione sostiene da tempo, ma poi urge anche un tessuto di solidarietà tra cittadini e quartieri".

Per esempio aumenta il fenomeno degli anziani soli in casa: "Sono 700 gli anziani che devono pensare a tutto con figli e nipoti lontani – spiega Romeo – Parliamo di cittadini che sono in buona salute, ma in casa sono soli. Credo che si debba rispondere a questa esigenza sociale con una rete di solidarietà e collaborazione tra ente pubblico, associazioni e comitati di quartiere per essere vicini a queste persone. Penso a chi deve fare la spesa, andare dal dottore, recarsi in autonomia in uffici pubblici". Arriva dunque una riflessione importante in una città che sta cambiando anche sotto i colpi della crisi economica. Sempre meno figli e sempre meno giovani. Ma anche il tema immobiliare è da approfondire. Il caro affitti non risparmia nessuno e molte giovani coppie che vogliono creare una famiglia si orientano verso l’entroterra. "Purtroppo anche questo fenomeno deve farci riflettere – conclude l’assessore – Sempre più giovani cattolichini emigrano in comuni dell’entroterra dove il costo della casa è inferiore".

Luca Pizzagalli