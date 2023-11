Anche a Cattolica arrivano gli stalli rosa. L’amministrazione comunale ha realizzato 12 aree di sosta gratuita riservate alle donne in stato di gravidanza o a genitori con figli di età non superiore a 2 anni. Per identificarli è stato predisposto un pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo, ossia donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a 2 anni, ricavabile dall’immagine della carrozzina per bambini, che viene riportata sulla segnaletica verticale e orizzontale. I nuovi parcheggi rosa si possono trovare in piazza De Curtis (lato monte), piazza Berlinguer (area centro commerciale Diamante), via Garibaldi interna (retro ufficio postale), via del Partigiano e Carpignola (area ex Vgs), via Bandiera (nei pressi della scuola dell’infanzia), via Primule (nei pressi della scuola elementare e nido) e via Germania. "Anche Cattolica si è dotata di stalli rosa – spiega l’assessora alla Polizia Municipale, Claudia Gabellini – La nostra amministrazione ha così portato a compimento il progetto mediante la partecipazione al bando del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, aggiudicandosi un contributo di 12mila euro che prevede anche il rifacimento di alcuni stalli per persone con tesserino invalidi".