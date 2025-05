A Cattolica c’erano una volta i grillini

Un piccolo terremoto scuote la politica della Regina e il Movimento Cinque Stelle. Dopo l’uscita da ogni incarico all’interno del Movimento, e anche dal consiglio comunale, dell’ex sindaco Mariano Gennari per motivi personali e di lavoro, è notizia delle ultime ore anche l’uscita di Silvia Pozzoli, consigliera comunale e colonna storica del M5s cattolichino, che siederà però sempre in consiglio comunale ma all’interno della lista civica ‘Progetto Cattolica’, all’interno della coalizione che con i 5 Stelle candidò Mariano Gennari nel 2021 per la seconda legislatura. Dunque si ridisegnano alcuni equilibri nella forza politica che dal 2016 al 2021 fu al governo di Cattolica con il sindaco Mariano Gennari, poi passata all’opposizione. E che ora non ha nemmeno un consigliere comunale. "Molti sostenitori del Movimento della prima ora – conferma Mariano Gennari – non sono più d’accordo con la linea nazionale di Conte alla guida del Movimento Cinque Stelle. E concordano con Silvia Pozzoli, che ha fatto questa scelta. Credo che nei prossimi giorni altri seguiranno Silvia passando nel civismo a Cattolica ed uscendo dal Movimento".

Gennari ha parole dolci per i Cinque stelle cattolichini: "Auguro di riorganizzarsi e raccogliere la nostra eredità – dice l’ex-primo cittadino – che è molto importante e che vede a Cattolica alcune opere in via di ultimazione come ad esempio la stazione dei treni e l’ex-Vgs con il Palasport, opere infrastrutturali frutto del nostro lavoro al governo e che possono essere una vera risorsa per il futuro della nostra città". Dunque la lista civica ‘Progetto Cattolica’ d’ora in avanti siederà all’opposizione con due seggi, occupati da Giampiero Galvani che lo scorso anno ha sostituito Mariano Gennari, ed appunto Silvia Pozzoli. Intanto i vertici regionali dei 5 Stelle ribadiscono: "Il Movimento 5 Stelle Emilia-Romagna prende atto che, a seguito di una decisione assunta durante una riunione tra esponenti locali del Movimento e rappresentanti dell’ex gruppo del sindaco Gennari, la consigliera Silvia Pozzoli proseguirà il proprio mandato amministrativo all’interno della lista civica ‘Progetto Cattolica’, lista presente nella coalizione a sostegno della candidatura dell’ ex sindaco Gennari e del suo programma – dicono Marco Croatti e Gabriele Lanzi, coordinatori regionali del Movimento Cinque Stelle – Una scelta che si inserisce in un contesto in cui non si riscontrava da tempo una partecipazione continuativa alle attività organizzative del Movimento a livello territoriale, e in cui la consigliera stessa aveva più volte espresso di non condividere la linea politica del nuovo corso del Movimento 5 Stelle, oggi collocato nel campo progressista".

Luca Pizzagalli