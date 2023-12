A Cattolica è corsa ai ristoranti per Capodanno

Capodanno sì, Natale no, a tavola. La Regina sogna con il cenone da tutto esaurito o quasi nei suoi ristoranti mentre a Natale alcuni ristoranti chiuderanno ed in pochi comunque con il pranzo non supereranno il 50% di prenotazioni per il 25 dicembre sui posti disponibili. "Il cenone a Cattolica promette bene – conferma Nicola Carnevali, titolare del ristorante "La Lampara" – siamo soddisfatti, stanno arrivando le prenotazioni e penso faremo il pieno, organizzeremo una cena a base di pesce e ci stanno arrivando tante richieste. Il porto, il pesce, la festa: a Cattolica sarà un bel mix di successo. Altro discorso per il Natale, si fatica ad arrivare a metà locale prenotato e comunque il pranzo del 25 dicembre non è così richiesto come la cena dell’ultimo dell’anno".

Cattolica conta quasi una ventina di ristoranti aperti in questo periodo, circa una quarantina di locali se si considerano anche bar con ristorazione: "Il cenone sarà da quasi tutto esaurito – conferma Vito Caterino, noto chef del Racket e del Cheers Cattolica – siamo contenti, menù a base di pesce in molti casi, e comunque Cattolica piace, il menù è richiesto con prodotti locali e siamo molto contenti delle prenotazioni. Poi la passeggiata serale soprattutto sul nuovo lungomare e le attrazioni come la festa in piazza faranno il resto, c’è entusiasmo per il Capodanno. A Natale alcuni ristoranti sono addirittura chiusi a pranzo, e chi è aperto arriva al 40-45% delle prenotazioni, poi a Natale vince ancora la tradizione: cappelletti, carne".

Altri colleghi sono sulla stessa lunghezza d’onda: "Il cenone di Capodanno è molto richiesto a base di pesce – conferma Gabriele Nastro del Gambero Rozzo – e comunque noi diamo possibilità anche con il menù a la carte, abbiamo già parecchie prenotazioni e ci sono anche turisti che vengono da fuori proprio per il cenone e con pernottamenti, mentre il Natale a pranzo oramai a Cattolica è una tradizione che è in forte calo". Anche le associazioni di categoria confermano il trend dell’ultimo dell’anno: "Sappiamo che vi sono parecchie prenotazioni per il cenone di Capodanno – dice Giuseppe Barbieri, presidente Adac (associazione con molti iscritti tra ristoratori e titolari di pubblici esercizi) – poi il resto lo fanno anche le manifestazioni e le feste in piazza. Magari per il futuro proprio per favorire le attività locali si dovrà ragionare su sempre più eventi in piazza anche in altri periodi dell’anno".

Luca Pizzagalli