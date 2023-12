A Cattolica è scontro sul bilancio. L’opposizione diserta il consiglio

Durissimo attacco delle opposizioni sul bilancio di previsione 2024 a Cattolica: Lega, Fratelli d’Italia, Alleanza Civica, Movimento 5 Stelle e Lista "Siamo Cattolica" questa sera diserteranno il consiglio comunale in forte disaccordo con la maggioranza. "La sindaca afferma che non si arretrerà su nessun servizio, anzi, investendo ancora più risorse a sostegno delle famiglie, delle fasce più deboli, della pubblica istruzione – scrivono le opposizioni – nei fatti, invece, il bilancio in approvazione lascia indietro le famiglie bisognose e gli anziani, diminuisce gli interventi sulla disabilità, sull’inclusione e sul diritto alla casa. I numeri parlano chiaro: nel 2024, rispetto all’anno precedente, vengono decurtati 100.000 euro alla voce infanzia, 80.000 euro all’inclusione sociale e 100.000 euro al diritto alla casa. Per le politiche sociali si parla di una diminuzione media per i prossimi 3 anni di meno 340.000 euro passando da una spesa complessiva di 2.716.524 euro nel 2023 ad una media complessiva per i prossimi tre anni di 2.372.000 euro".

Ed ancora: "Si dichiara di aprire una quinta sezione del nido per l’infanzia ma le spese per il nido nel 2024 diminuiscono di meno 131.000 euro – prosegue l’opposizione cattolichina – per quanto riguarda il debito pubblico il bilancio presenta il peso annuale dell’indebitamento tra quota capitale ed oneri finanziari che progressivamente purtroppo aumenta passando da 2.521.000 del 2023 a 2.725.000 nel 2024; 2.832.000 sul 2025; 2.943.000 sul 2026. Visto l’incremento dei tassi di interesse si dovrebbero disincentivare aumenti come questi. Anche per quanto riguarda la cultura nel 2024 rispetto al 2023, nella voce cultura, vengono investiti ben 800 mila euro in meno. L’incremento poi di 50 centesimi della tassa di soggiorno (pro capite al giorno) serve unicamente a rientrare nei numeri del 2022, visto che nel 2023 si è registrata una perdita di 400.000 euro, dovuta ad un evidente calo di presenze turistiche, un chiaro esempio di incapacità gestionale. Al netto di tutto ciò non possiamo che trovarci in totale disaccordo con la maggioranza su questa manovra di bilancio. Noi non possiamo sostenere un simile atteggiamento per cui tutta l’opposizione, in maniera unitaria, ritiene opportuno non presenziare alla seduta di consiglio comunale di questa sera 28 dicembre per un senso di responsabilità ed onestà verso la città".

Luca Pizzagalli