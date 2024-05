A Cattolica il giallo si infittisce. MystFest, l’estate è un mistero

Svelati i primi nomi degli ospiti del MystFest 2024 che, dal 24 al 29 giugno, tornerà a fare di Cattolica la capitale del giallo e del mistero. In elenco Abel Ferrara, regista e sceneggiatore statunitense, che avrà il compito di aprire il festival, ricco di storie, podcast, musica e cinema, Stefano Nazzi, Elisa De Marco (nella foto), Massimo Carlotto, Marco Maisano, nonché Antonio Iovane e Luca Iaccarino. Annunciate anche altre novità, come l’entrata delle scrittrici Gabriella Genisi e Barbara Perna nella giuria del 51esimo Premio Gran Giallo città di Cattolica, e le partnership con OnePodcast e UlisseFest, festival del viaggio di Lonely Planet. Sono numerosi gli appuntamenti da segnare sul taccuino a partire dalla serata di lunedì 24 che vedrà Ferrara protagonista di un momento esclusivo dedicato alla sua carriera. Per l’occasione verranno proiettati King of New York e Zeros and Ones. Da non perdere l’omaggio a Roger Corman, scomparso lo scorso 9 maggio (presidente di giuria del MystFest nel 1995), nonché la proiezione della versione restaurata in 4K del primo thriller di animazione della storia, Perfect Blue, capolavoro d’esordio di Satoshi Kon del 1997. Venerdì 28 spazio a quattro dei più seguiti podcaster: Carlo Lucarelli, Elisa De Marco, Marco Maisano e Antonio Iovane. Giovedì 27 torna Stefano Nazzi per un reading tratto da Canti di guerra, suo nuovo romanzo che racconta la Milano degli anni Settanta. Non mancheranno i Gialli sotto l’ombrellone, incontri con gli autori sulla spiaggia, il Caffè in giallo nelle dimore storiche della città, mostre e musica con la sonorizzazione dal vivo di The Mystic, film muto del 1925 diretto da Tod Browning, eseguita da Roberta Sammarelli e Collettivo Soundtracks 2024 (il 26). Si chiuderà in bellezza il 29 con la serata di premiazione in collaborazione con Il Giallo Mondadori.

Sarà ospite il critico e giornalista gastronomico Luca Iaccarino.

Nives Concolino