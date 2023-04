A Cattolica le vetrine in fiore

Cattolica in fiore dal 28 aprile all’1 maggio invita le attività economiche a partecipare al concorso per la più bella vetrina e il miglior menù. La partecipazione è aperta a hotel, bar, ristoranti, negozi, attività artigianali. Chi è interessato dovranno comunicarlo tramite un modulo da consegnare all’Ufficio manifestazioni al Palazzo del Turismo di via Mancini 24, entro il 26 aprile. "Il concorso consiste nell’abbellimento della vetrina con composizioni di fiori o allestimenti di vario genere a tema floreale. Nel caso di bar e ristoranti, nell’inserimento nel menù, per i giorni dell’evento, di una specialità creata ad hoc a tema floreale. La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. I progetti verranno poi divulgati al pubblico con una fase comunicativa nella quale le iniziative delle singole attività verranno illustrate, mediante fotografie e video degli allestimenti e delle specialità, attraverso i canali social e promozionali del Comune di Cattolica, invitando, inoltre, le singole attività a condividere sui propri canali social il materiale medesimo, seguito dagli hashtag #CattolicaInFiore #CattolicaWelcome".