A Cattolica non c’era bisogno del Cau bastava potenziare il Pronto intervento

Il Cau è attivo dal 18 dicembre all’interno dell’ospedale Cervesi di Cattolica con risultati soddisfacenti per l’assessore Romeo: 812 accessi dal 18 dicembre al 7 gennaio, di cui 176 dalle 20 alle 8. Il servizio conferma che in questo modo si gestiscono meglio i codici rossi, 695 son tornati a casa mentre 49 spediti ad altro istituto, pronto soccorso o ricoverati. Io dico che se si potenziava il Pronto Intervento, in questo caso, o il Pronto soccorso dove questo è presente, non c’era bisogno di fotocopie con costi di gestione per nuove strutture, apparecchiature, dirigenti.

F. Padellaro