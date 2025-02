A Cattolica si pensa già agli eventi estivi. Fabri Fibra in concerto all’arena della Regina

L’Arena della Regina di Cattolica scalda i motori per un’altra estate all’insegna dei grandi concerti. Il 29 agosto salirà sul palco Fabri Fibra (nella foto) con il suo ‘Festival tour 2025’ che culminerà il 30 settembre con il gran finale all’Unipol Arena di Milano. Dopo un anno dal suo ultimo singolo e più di due dall’ultimo live, il rapper originario di Senigallia torna a infuocare le scene con una tournè che toccherà dieci città italiane. Dopo vent’anni di carriera, Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena urban italiana, facendo diventare il rap un genere sempre più importante nel nostro Paese.

Fratello maggiore del cantautore Nesli, esordisce sulla scena hip hop negli anni ’90 e da lì inizia il suo successo. Tantissimi premi in carriera e soprattutto dieci album pubblicati, dal primo ‘Turbe giovanili’ nel 2002, passando per ‘Mr. Simpatia’ e l’esordio in major con ‘Tradimento’.

Nella sua carriera ha venduto un millione di copie guadagnando numerosi dischi d’oro e di platino. L’ultimo lavoro di Fibra è ‘Caos’, certificato doppio disco di platino. Il volto di Fabri Fibra è arrivato fino alla televisione con la serie ‘Nuova scena’, la competizione rap che ha visto l’artista marchigiano giudice insieme a Geolier e Rose Villain. I biglietti per il concerto di Cattolica saranno disponibili online su Ticketone a partire da oggi alle 17.

Federico Tommasini