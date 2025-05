A Cattolica sventola di nuovo la bandiera blu: "Un riconoscimento al nostro duro lavoro"

La bandiera blu torna a sventolare su Cattolica. Dopo due anni di assenza, il prestigioso vessillo è stato nuovamente assegnato alla Regina. Ieri mattina infatti la Fee, Foundation for environmental education, ha proclamato a Roma le località italiane a cui ha assegnato il prestigioso riconoscimento di qualità ambientale per il 2025 e tra i 246 Comuni rivieraschi figura di nuovo finalmente anche la Regina dell’Adriatico. Cattolica è nelle 15 new entry nazionali per quest’anno e tra le 10 località premiate dell’Emilia-Romagna, di cui 4 della provincia di Rimini (Riccione, Bellaria, Misano Adriatico ed appunto Cattolica).

Un ritorno del vessillo che non ha mancato di suscitare grande soddisfazione dalle parti di Palazzo Mancini: "Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto il vessillo simbolo di qualità ambientale e dei servizi – hanno commentato la sindaca Franca Foronchi, recatasi a Roma a ritirare il premio, e l’assessore all’Ambiente Alessandro Uguccioni :. È il giusto riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti in tema di sviluppo sostenibile, di politiche dell’accoglienza, di innalzamento della qualità dei servizi, di investimenti nel campo della raccolta differenziata, di sicurezza e accessibilità delle spiagge, di pulizia e presidio del nostro mare. Il mare è l’elemento naturale principale attorno al quale ruota l’economia della nostra città e del territorio. Abbiamo messo in campo ogni misura per preservarlo e tutelarlo e determinante per la depurazione delle acque sarà anche la vasca di prima pioggia che stiamo realizzando ai Giardini De Amicis in piena zona a mare. L’assegnazione per quest’anno della bandiera Blu è per noi il raggiungimento di un obiettivo ma anche un impegno a proseguire nel miglioramento della vivibilità, attrattività e sostenibilità del nostro litorale. Ringraziamo tutto l’ufficio ambiente per il coordinamento e il grande lavoro svolto".

Di fatto un tassello importante sotto tanti punti di vista, anche per l’amministrazione, che ha da pochi mesi superato il giro di boa della sua prima legislatura e si appresta a vivere l’ultimo anno e mezzo di governo con un obiettivo raggiunto in più.

Luca Pizzagalli