"A Cattolica troppi hotel si stanno trasformando in appartamenti"

Troppe strutture alberghiere si stanno trasformando in appartamenti, scoppia la discussione politica in città alla vigilia della scadenza (30 settembre) del piano urbanistico comunale di Cattolica e del suo prossimo rinnovo. Interviene ore Pierangelo Del Corso, noto medico, membro del direttivo di Alleanza Civica, forza di minoranza: "Vorrei domandare: quale visione ha l’attuale amministrazione comunale in tema di riqualificazione turistica? Quali sono le proposte alternative per rilanciare un turismo di qualità? Altre città, a noi limitrofe, si stanno muovendo con iniziative innovative mentre a Cattolica si procede con la più classica delle risposte: si trasformano gli hotel in appartamenti".

Nel dettaglio Del Corso chiede una politica sociale per aiutare i nuovi nuclei famigliari e bloccare il fenomeno dell’emigrazione da Cattolica all’entroterra: "I nuovi appartamenti sono poco adatti a soddisfare il bisogno di abitazioni per giovani famiglie con figli – prosegue – e allora una proposta potrebbe essere quella che, quando si progetta un nuovo immobile, una percentuale del costruito sia da destinarsi in parte ad appartamenti più ampi con annessi servizi. Non serve poi lamentarsi se le giovani coppie emigrano nei Comuni vicini". Ma l’esponente politico chiede anche di ragionare su altre destinazioni per gli hotel chiusi da tempo: "Si deve pensare a parcheggi multipiano, alberghi diffusi, aree verdi con servizi. La città ha bisogno di una programmazione urbanistica diversa".

Anche in maggioranza tali trasformazioni tengono banco e se ne è pure parlato nell’ultimo consiglio comunale: "Si deve pensare al nuovo piano urbanistico – commenta Roberto Franca della lista di maggioranza ‘Idee in Comune’ – ed allora sarebbe il caso di prevedere una percentuale di edilizia popolare calmierata all’interno delle future infrastrutture private adibite ad appartamenti, una clausola sulla quale sarà bene in futuro riflettere per lo sviluppo urbanistico di Cattolica".

Del Corso intanto insiste: "Nel prossimo piano urbanistico – osserva il membro del direttivo di Alleanza Civica – si dovrà affrontare una diversa visione del futuro civile ed economico di Cattolica, pertanto urge promuovere pure momenti pubblici di confronto fra cittadini, forze politiche e categorie imprenditoriali tutte".

lu. pi.