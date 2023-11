A cena con il Pd c’è Bonaccini

Parte la campagna elettorale della coalizione di centrosinistra a Misano con il candidato sindaco Fabrizio Piccioni. In primavera si tornerà alle urne e l’attuale maggioranza conferma il proprio sindaco per la sfida elettorale. Dopo l’annuncio si parte con il primo vero appuntamento della campagna elettorale che si svolgerà ai Girasoli giovedì. Alla cena sarà presente il presidente della Regione Stefano Bonaccini, in arrivo dagli Stati generali del turismo che si svolgeranno nella giornata al Palacongressi di Riccione. Le prenotazioni alla serata si chiuderanno domani.