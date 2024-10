A Coriano cinque milioni per i danni dell’alluvione

Poco meno di 5 milioni di euro per fare fronte ai danni dell’alluvione del maggio 2023. A sedici mesi di distanza dagli eventi atmosferici che provocarono l’alluvione in Romagna e dissesti idrogeologici anche nel corianese, l’ordinanza numero 33 emessa dal Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha stanziato 4 milioni e 850mila euro per interventi sul territorio. "Il finanziamento erogato copre la totalità delle richieste avanzate dal Comune – spiega il sindaco Gianluca Ugolini -. Si tratta di una risposta certa e definitiva alle nostre richieste, risorse importanti da impiegare per la messa in sicurezza di strade, ponti e guadi come garantito dal generale Figliuolo a seguito del sopralluogo nei mesi scorsi". Dopo le polemiche sui fondi che non erano stati previsti nei primi provvedimenti della struttura commissariale, il primo cittadino ribadisce oggi come "non abbiamo mai avuto dubbi sulla certezza dell’arrivo di questi fondi che serviranno per intervenire in punti e zone ben precise del territorio. Grazie ad una interlocuzione a un dialogo mai venuti meno con la struttura commissariale realizzeremo importanti interventi per il nostro territorio".Con i fondi l’amministrazione interverrà sui movimenti franosi a Cavallino per un milione di euro, un importante adeguamento idraulico da 1,9 milioni di euro del fosso Cortino ad Ospedaletto, la messa in sicurezza della viabilità a Mulazzano e Cerasolo per 1,2 milioni di euro, il ponte vecchio di Ospedaletto per 300mila ero e il ponte in via Scaricalasino per 100mila. In chiusura il risultato è stato merito di “sinergia, collaborazione e massima fiducia nell’operato della struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo - spiega la senatrice e vicesindaca Mimma Spinelli -. Questo ha permesso al Comune di ottenere i fondi per la messa in sicurezza del territorio. Allo stesso tempo l’emanazione delle ultime ordinanze conferma, la massima garanzia per coordinare al meglio le azioni di tutela e sicurezza del territorio su scala infraregionale".

Andrea Oliva