A Coriano da tutto il mondoper visitare il museo dedicato al Sic

Mentre a Misano rombavano i motori, nel paese di Coriano si aprivano le porte del Museo dedicato al Sic. Nel volgere di un Gran Premio, a partire da venerdì, sul colle dove Marco Simoncelli viveva, si sono presentate oltre 1.200 persone per ripercorrere la storia del campione.

Per tanti appassionati delle due ruote il Gp di Misano è stata un’occasione per riallacciare il legame con un ragazzo che è entrato nei cuori della gente per come era, per quello che faceva in pista e per quello che faceva fuori. Sono arrivati a Coriano partiti dall’Olanda, dal Kuwait, dall’Inghilterra. Tanti altri sono tornati come fanno anno dopo anno, ricalcando un vero e proprio rito. Una visita speciale e immancabile l’ha voluta fare anche il team dalla Sic58 Squadra Corse intitolata nel 2013 al pilota corianese per volontà del padre Paolo Simoncelli, presente al museo con il meccanico di Marco, Sanzio Raffaelli. Nel museo, che nei giorni scorsi ha ricevuto, tra gli altri, anche la visita di Manuel Poggiali, si possono ammirare tutte le moto di Marco Simoncelli, dalla sua prima minimoto al cross fino ai caschi e alle tute indossate dal campione.