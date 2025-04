A Coriano i writer rendono opere d’arte le cabine elettriche

Una scossa a Coriano con le cabine elettriche e artistiche. Luca e Duilio sono due giovani studenti al quinto anno del liceo Volta-Fellini, ed hanno trasformato anonime cabine elettriche in vere e proprie opere d’arte. Alla fine di marzo si è concluso il progetto ‘Murales’ promosso dal Comune assieme ad Auser Rimini. Luca e Duilio nei mesi scorsi dopo la scuola e nei fine settimana hanno trascorso il loro tempo libero a Coriano. Ieri si è tenuta la simbolica inaugurazione alla presenza dei giovani artisti, del sindaco Gianluca Ugolini, vicesindaca Domenica Spinelli, degli assessori, consiglieri comunali, amici e familiari. La cabina id via Fleming è ispirata al tema del mare e rappresenta un monito contro l’inquinamento. In via Toscanini a Sant’Andrea in Besanigo è invece rappresentata una foresta con la flora e la fauna minacciate dall’inquinamento dell’uomo.