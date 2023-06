"A Coriano quattro nuovi parchi e dieci assunzioni in municipio"

"Quattro nuovi parchi cittadini, la riqualificazione delle strade e della viabilità, oltre alla riduzione graduale del debito comunale". A snocciolare gli interventi che l’amministrazione andrà a prevedere è il sindaco Gianluca Ugolini in occasione della festa della lista Progetto comune a un anno dalla vittoria alle elezioni amministrative. "Il nostro comune sta bene – ha detto il sindaco – e tra due anni starà ancora meglio. La variazione portata recentemente in consiglio comunale di 3,9 milioni di euro consentirà di realizzare significativi interventi nel medio e breve periodo. Solo la seconda riduzione del debito di 687mila euro effettuata pochi giorni fa consentirà di poter assumere ulteriore personale per rispondere alle esigenze dei cittadini e permetterà di potenziare un ufficio dedicato ai bandi Pnrr, regionali e statali". Tavoli pieni all’agriturismo La Graziosa di Coriano per gli ospiti alla festa. Dopo il ricordo di Silvio Berlusconi, la vicesindaca e senatrice Mimma Spinelli ha parlato delle "rilevanti novità previste nel settore dell’Urbanistica attraverso importanti piani urbanistici e il Pug". Inoltre "nuova linfa anche per il personale con le risorse reperite e l’assunzione di almeno ottodieci dipendenti". È stata sottolineata anche l’attenzione per il sociale che vede l’amministrazione trovare ogni anno tra le pieghe del bilancio 400mila euro per educatori scolastici e tutela dei minori e 140mila per gli anziani e le persone disabili.

a. ol.