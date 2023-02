Canzoni d’amore per il San Valentino a Coriano. Il teatro Corte propone, dalle 21, una serata con la Banda dell’Ortica capitanata dalla voce e dalla chitarra di Beppe Ardito. Alla batteria di Federico Lapa, al basso di Lorenzo Degli Esposito, alle tastiere e la magica fisarmonica di Fabrizio Flisi, per festeggiare gli innamorati. Il concerto è un viaggio nel cantautorato italiano d’autore – attraverso le canzoni d’amore che tanto hanno emozionato negli anni, le più romantiche ma anche le più significative di Lucio Battisti, Dalla, Celentano, Fossati, Rino Gaetano, Gino Paoli e tanti altri. "L’amore ha sempre una colonna speciale – sottolineano i promotori – e chi se non il cantautorato italiano ha saputo esprimere al meglio le infinite sfumature di una storia d’amore?". Spazio quindi ad una celebrazione che La banda dell’Ortica, proponendo i pezzi che più hanno segnato i cuori di tutti, proporrà sul palco in un susseguirsi di note e parole che riporteranno alla memoria tante immagini sonore, le emozioni che questi artisti hanno trasmesso con le loro melodie d’amore, in un’atmosfera da club. Seduti al tavolo (possibile anche la cena della Cantinetta della Corte a partire dalle 19.30) per gustarsi l’atmosfera. Info: 329 9461660

r.c.