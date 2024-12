A Coriano sposi sempre più ‘maturi’

Sposi sempre più maturi a Coriano. L’anno sta per chiudersi e il numero di unioni, sommando quelle civili a quelle religiose, rimane uguale a quanto accaduto nell’anno precedente. Ventidue matrimoni divisi equamente tra quelle celebrate in municipio e quelle in chiesa. "Anche quest’anno – spiega Primiano Rosa, consigliere comunale delegato alla celebrazione di matrimoni – Coriano registra 22 matrimoni in cui gli sposi di nazionalità italiana hanno generalmente un’età più matura rispetto al passato che si aggira tra i 40 e i 45 anni, alcuni di loro con figli. Officiare i matrimoni nel giorno più felice di queste coppie è sempre un’emozione, oltre al fatto che l’apprezzamento registrato è un elemento confortante viste le ricadute economiche che comporta a livello di ristorazione e servizi connessi". Nei riti civili celebrati in Comune nel corso dell’anno la sposa più giovane aveva 19 anni, il futuro marito 22.