"A dicembre arriveranno nuovi autisti"

"Già dal mese di dicembre arriveranno nuovi autisti per il servizio svolto da Start Rromagna". Questa è la buona notizia data dall’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni.

Per Start, gestore del trasporto pubblico locale, avere più forze per garantire il servizio consentirà anche di limitare il numero di corse che ogni saltano. Numeri importanti che nelle settimane scorse hanno anche superato le 250 al giorno. Metromare non fa eccezione. Sono decine le corse che saltano ogni giorno e sempre per la difficoltà ormai cronica del gestore Start di garantire tutte le corse quotidiane delle varie linee con il numero di autisti oggi in forze all’azienda.

"Con Start e Agenzia mobilità ci rivedremo in settimana e faremo il punto in merito anche alle richieste che abbiamo avanzato per fare fronte alla situazione problematica che si è creata nel trasporto pubblico locale. Sappiamo che da dicembre entreranno in servizio nuovo autisti, il che un contributo lo darà nell’organizzazione del servizio. Allo stesso modo si intende integrare il trasporto pubblico facendosi aiutare da vettori privati. Ma una cosa deve essere chiara: le azioni che gli enti locali e il gestore possono mettere in campo non sono risolutive". Per l’assessore il problema "non è riminese, ma nazionale. E si risolve in un solo modo: aumentando il fondo nazionale per i trasporti. Solo così si può pensare di intervenire in maniera decisa. E’ il fondo che risponde alle esigenze del trasporto pubblico. La Regione, gli enti locali e gli introiti da biglietti sono la parte minore nel sostenere economicamente il trasporto pubblico locale".

a.ol.