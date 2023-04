A dicembre senza riscaldamento Il tribunale condanna l’albergatore

Un albergo stagionale di Rivazzurra restava aperto anche nel resto dell’anno, senza averne i requisiti. A partire dalla mancanza di riscaldamento. Il tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso dell’hotel contro un provvedimento di chiusura del Comune. Un atto che era seguito ad alcuni verbali fatti dalla Questura, l’ultimo lo scorso dicembre, con successivo ’sgombero’ di una trentina di ospiti, che erano stati contestati all’albergo perché sorpreso a svolgere attività senza l’autorizzazione nel periodo invernale e privo di riscaldamento. Un fenomeno tutt’altro che isolato, e contro il quale Palazzo Garampi annuncia il pugno di ferro: "I controlli vanno a tutela della qualità dell’offerta del servizio e per la trasparenza nei confronti degli ospiti", attacca l’assessore alle Attività economiche Juri Magrini. "Il rispetto degli standard dei servizi offerti dalle strutture alberghiere – continua – rimane uno dei principali obietti su cui l’amministrazione sta concentrando grande attenzione, per continuare a garantire la massima qualità offerta dalle strutture del territorio".

"I controlli sono pianificati dall’inizio dell’inverno – prosegue Magrini – e continueranno anche nelle prossime settimane. Una programmazione non solo sulla coerenza della classificazione alberghiera, ma anche per altri tipi di verifiche, legate ad esempio al rispetto delle norme sulla sicurezza delle nostre strutture ricettive. Controlli che vanno a tutela della qualità dell’offerta del servizio e per la trasparenza nei confronti degli ospiti". Il Comune in questi anni ha investito molto nella riqualificazione della città e lo stesso hanno fatto tanti imprenditori. "Questo ha alzato il livello complessivo del territorio e degli alberghi – prosegue l’assessore – ma si può fare di più. Per questo motivo abbiamo messo in campo meccanismi preventivi di attenzione, anche grazie al contributo dell’associazione albergatori che condivide l’obiettivo di accrescere la qualità dell’offerta turistica complessiva e in particolare la qualità dell’offerta ricettiva". "Difendiamo chi sta nelle regole – commenta la presidente Aia Patrizia Rinaldis –. Tutti gli ospiti vanno trattati con dignità, a partire dal riscaldamento nei mesi freddi". La normativa prevede che un hotel stagionale, coi permessi per aperture straordinarie, possa arrivare a 9 mesi di operatività. Ma con riscaldamento in aree comuni, camere e bagni. E rispettando i criteri fissati dall’Ausl. Nella sentenza il tar ha anche condannato il titolare al pagamento di 50 euro per ogni giorno di apertura non autorizzata.

Mario Gradara