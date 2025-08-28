A due anni dall’alluvione. Partono i cantieri stradali, lavori finiti entro l’anno

Dopo oltre due anni dall’alluvione del maggio 2023, quando le piogge torrenziali squarciarono colline e strade lasciando segni ancora oggi visibili, finalmente si muove qualcosa di concreto: sono stati approvati i progetti per la ricostruzione e la messa in sicurezza di due arterie fondamentali per la viabilità cittadina, via Covignano e via Santa Aquilina. Due strade simbolo dei danni subiti in quei giorni drammatici, che dopo mesi di attese, carte bollate e rimpalli burocratici vedranno partire i cantieri.

L’amministrazione ha dato il via libera al documento che segna l’inizio dell’iter esecutivo. I lavori, finanziati interamente con fondi statali per un totale di 1,2 milioni di euro, dovranno partire entro novembre e concludersi, si promette, entro dicembre 2025. Quarantacinque giorni per ciascun cantiere, dicono le carte. Un cronoprogramma che suona come una sfida: rispettare tempi stretti per non perdere i contributi europei e per restituire finalmente sicurezza alla circolazione.

Via Covignano sarà oggetto di un intervento diffuso: dai tratti martoriati all’altezza di via Raticosa e della chiesa di San Fortunato, fino alla zona del Belvedere e al tratto che porta verso Montechiaro. Verrà rifatta la sezione stradale con un consolidamento profondo, non solo una “rasatura” superficiale. Fresatura del vecchio asfalto, posa di uno strato rinforzato capace di impermeabilizzare, binder e tappeto finale. Poi segnaletica, banchine, incroci. Insomma, non una toppa, ma un vero restyling.

Stesso copione per via Santa Aquilina, dove le frane e gli smottamenti di quel maggio maledetto hanno reso pericoloso il tratto che dalla Consolare San Marino porta al civico 49. Anche qui, l’intervento sarà radicale: si tratta di rimettere in sicurezza una strada usata quotidianamente da residenti e pendolari, oggi costretti a convivere con buche, rattoppi e carreggiate a rischio.

La ripartizione delle risorse parla chiaro: 650 mila euro per via Covignano, 550 mila per via Santa Aquilina. Non cifre astronomiche, ma decisive per chi ogni giorno rischia con l’auto o in scooter. "Si tratta di interventi strategici per la mobilità cittadina – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – e vanno completati entro l’anno per rispettare i vincoli ministeriali ed europei". Una corsa contro il tempo, insomma. Ma la gente, più che le scadenze, aspetta di vedere ruspe e operai all’opera.