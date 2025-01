A febbraio arriva . Pescare Show

Pescare Show, salone di Italian exhibition group (Ieg) dedicato alla pesca sportiva, alla nautica da diporto e all’outdoor, sbarca per la prima volta in Fiera di Rimini dal 7 al 9 febbraio, "rispondendo alla crescente domanda del settore con un’offerta ancora più ricca". Con quattro padiglioni occupati e un’ampia area per le attività esperienziali, a partire dalle piscine esterne del lato est del quartiere riminese, la manifestazione "offre l’opportunità di vivere appieno una delle passioni outdoor più praticate a livello nazionale, tra novità di mercato, figure di spicco del settore e nuove partnership". Il Salone si sposta poi a Napoli, dal 21 al 23 marzo alla Mostra d’Oltremare, per la sua seconda edizione campana. A Rimini, il Salone vedrà anche le premiazioni del trofeo Amo d’oro Fipo 2024 ai pescatori del mare e delle acque interne che hanno trionfato nei campionati nazionali e nelle competizioni internazionali. In foto, l’ad di Ieg, Corrado Peraboni.