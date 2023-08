A Ferragosto musica fino alle 2

Musica fino alle 2 a Ferragosto. Nel Capodanno dell’estate il Comune di Riccione ha inteso dare una deroga agli orari della musica per i pubblici esercizi in città. Viste le indicazioni arrivate dalla prefettura a seguito della riunione del comitato provinciale sull’ordine pubblico e la sicurezza pubblica del 7 agosto scorso, Riccione ha deciso di fare la propria parte ponendo le lancette dell’orologio musicale alle 2 del mattino, allo stesso modo delle altre realtà costiere in provincia. Ovviamente il limite orario non vale per le attività che sono in possesso di licenza per spettacoli e per l’intrattenimento pubblico. Per tutti gli altri alle 2 del mattino la musica dovrà spegnersi, e non limitarsi a un sottofondo. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa di 400 euro.

Anche Misano seguirà le indicazioni uscite dal tavolo in prefettura ponendo alle 2 del mattino il termine della musica nelle attività salvo quelle con licenza di spettacolo. Inoltre Misano ha emanato un’ordinanza con cui ha vietato ogni attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande contenute in recipienti o contenitori di vetro. Il divieto è entrato in vigore sabato alle 19 e riguarda tutti i giorni fino al 15 agosto negli orari che vanno dalle 19 della sera alle 6 del giorno successivo. In questi orari e periodo di agosto sarà vietato anche detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro.