A Fiorentino torna protagonista il cibo di strada

Tutto pronto a Fiorentino in Piazza XII Ottobre per la settima edizione dello Street Food Truck. Un evento dedicato al cibo di strada, ma anche a quello tradizionale. Lo Street Food Truck della Festa del Castello di Fiorentino, avrà inizio questa sera per concludersi domenica, dalle 18. Confermata la presenza degli affezionati. truck sammarinesi, ma anche italiani provenienti dalla Romagna e non solo. A fare da sottofondo musicale dalle 18.30 saranno gli immancabili dj Yuma e Ziba. Novità di questa edizione, tutti i giorni per il divertimento dei bambini, ci saranno i gonfiabili e la giostrina, ma anche truccabimbi, baby dance e palloncini. Poi ruota della fortuna con ricchi premi, ma anche concerti per tutti i gusti musicali.