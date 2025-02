A Fonte dell’Ovo gli studenti si spostano tra le aule

Quest’anno alla scuola media di San Marino è stato introdotto il progetto Dada (didattica per ambienti di apprendimento): non sono più gli insegnanti a spostarsi tra le classi ma gli studenti. Per capire meglio questa novità abbiamo intervistato il dirigente Remo Massari, che ci ha spiegato gli obiettivi del progetto: "L’idea base del Dada è rendere l’ambiente scolastico più accogliente e stimolante e facilitare l’apprendimento. Avere classi specifiche per ogni materia dovrebbe aiutare a concentrarsi meglio e rendere le lezioni più coinvolgenti". La maggior parte degli insegnanti sembra apprezzare il fatto di avere un’aula propria, tra gli studenti ci sono pareri contrastanti. C’è chi si trova bene e si sente più libero e chi fatica ad abituarsi ai continui spostamenti. Molti avvertono il peso dello zaino perché devono portare con sé tutto il materiale necessario per la giornata. Per cercare di risolvere il problema la scuola ha introdotto gli armadietti. Il preside ha riconosciuto che il progetto ha bisogno di qualche modifica per funzionare meglio, come ridurre il numero degli spostamenti tra una lezione e l’altra. Per ora il Dada è stato introdotto solo a Fonte dell’Ovo. Il futuro del progetto dipenderà dai risultati della sperimentazione: se funzionerà bene, potrebbe essere adottato anche altrove.

Martina Baldazzie Anna GuerraClasse III G, San Marino