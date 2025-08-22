A Forlì-Cesena e Rimini imprese giovanili in calo

Calano le imprese giovanili attive nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. È quanto emerge dai dati di Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di Commercio della Romagna secondo cui, allo scorso 30 giugno, nel sistema aggregato di Forlì-Cesena e Rimini si contano 4.708 imprese giovanili pari al 6,7% del totale delle imprese attive: nel confronto con il 30 giugno 2024 si riscontra una flessione dell’1,4%, superiore a quello regionale (-1,1%) ma inferiore alla variazione negativa nazionale (-2,8%). I principali settori economici interessati da questa tipologia di aziende risultano essere quelli del Commercio (il 23,1% delle imprese giovanili), delle Costruzioni (17,8%), dell’Alloggio e ristorazione (12,2%) e dei Servizi, soprattutto alla persona (9,3%).