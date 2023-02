A fuoco il tetto della villetta Paura e danni in via Salcano

Tre ore. Questo il tempo richiesto ai vigili del fuoco di Rimini dalle operazioni di spegnimento del tetto di una villetta in via Salcano, nella zona di Viserba. L’allarme è scattato lunedì scorso attorno alle 20.30, quando dalla parte più alta del tetto ha cominciato a fuoriuscire un fumo molto denso, probabilmente a causa di un incendio divampato all’interno della canna fumaria.

Sul posto si sono precipitate a sirene spiegate diverse squadre del 115, accompagnate da due autopompe con serbatoio, un’autoscala e alcuni volontari arrivati dal distaccamento di Savignano.

Le persone che si trovavano all’interno della casa hanno fatto in tempo ad allontanarsi senza riportare ustioni o senza rimanere intossicate, mentre i vigili del fuoco si sono messi immediatamente al lavoro per domare ed estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la porzione di intetto interessata dal rogo. Le operazioni di spegnimento sono proseguie senza sosta per circa tre ore e sono state seguite dal monitoraggio della situazione tramite termocamera per scovare eventuali focolai rimasti accesi sulla falda del tetto. L’appartamento è stato dichiarato inagibile dal personale dei vigili del fuoco a seguito di un sopralluogo approfondito. Nessuna persona, fortunatamente è rimasta coinvolta, ci sono solo danni materiali. Sul posto è accorsa anche la polizia di Stato. Dalle ricostruzioni, si tratterebbe di un incendio divampato per cause puramente incidentali.