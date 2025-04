A fuoco l’ex caserma. Decine di clochard in fuga intossicati dalle fiamme

Attimi di paura ieri mattina alle porte del centro storico, quando un incendio è divampato all’interno dell’ex caserma dei vigili del fuoco di via Dario Campana, da tempo in stato di abbandono. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando alcuni passanti hanno notato del fumo fuoriuscire dallo stabile e hanno immediatamente allertato il 115. Sul posto è giunta a tutta velocità un’autobotte dei vigili del fuoco. Com’è noto, l’edificio, ormai fatiscente, da parecchio tempo è stato trasformato in un rifugio di fortuna da parte di alcuni senzatetto. Questi ultimi, alla vista delle fiamme, si sono dati alla fuga in tutte le direzioni. All’interno del capannone erano stati ricavati veri e propri giacigli, segno di una presenza prolungata nel tempo da parte degli occupanti abusivi.

I pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente o causare danni a strutture adiacenti. Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe un fuoco acceso probabilmente per riscaldarsi o cucinare, che è però sfuggito al controllo. Le fiamme hanno generato un denso fumo che ha reso l’aria irrespirabile. Sul posto, nel giro di poco, sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Alcuni dei clochard presenti sarebbero rimasti lievemente intossicati, ma si sono dileguati prima che potessero essere soccorsi. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite gravi e non si registrano danni a persone o cose.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema del degrado urbano dell’area di via Dario Campana, tanto che in passato non sono mancati gli interventi della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, accorse per sfrattare gli occupanti abusivi. Proprio nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha dato il via libera alla prima fase del programma di rigenerazione urbana dell’ex area Forlani, il complesso artigianale dismesso recentemente acquisito all’asta dall’amministrazione Comunale. Il progetto di recupero e rifunzionalizzazione vede come punto di partenza la completa demolizione degli edifici presenti nell’area. Si procederà quindi alla realizzazione di parcheggi e di nuovi uffici per i dipendenti comunali.