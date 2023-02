A giugno torna Rimini Wellness In città una palestra a cielo aperto

Salute, tanta salute e benessere. Dall’1 al 4 giugno torna RiminiWellness. L’evento più apprezzato in Europa per il fitness, benessere e sport. La kermesse della salute fa notizia anche perché si trasforma in un evento not end, ovvero fruibile sul lungo termine. "Affianchiamo le community della manifestazione tutto l’anno" spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di Ieg. L’evento risponde alle esigenze di un settore che il Global Wellness Institute nel 2020 ha stimato in 4,4 trilioni di dollari. A ciò va aggiunta una crescita del 9 per cento destinata a realizzarsi nel giro dei prossimi due anni. Ancora numeri per un focus sugli obiettivi di RiminiWellness: il segmento del turismo sportivo "ammonta a 494 miliardi di dollari" e qui la previsione di crescita è in larga misura oltre la doppia cifra (+12,5 percento nell’ultimo anno). Il settore è ripartito fra attrezzature all’avanguardia (25%), personal training (23%), menù salutistici (17%) e l’offerta di tecnologie fitness portatili (15%). Soltanto la wellness economy, poi, vale il 5,1 percento dell’economia globale. Protagoniste di questa economia senz’altro l’Italia e Rimini che del benessere ha fatto un valore cittadino. Non a caso quest’anno in collaborazione con il Comune di Rimini farà il suo debutto RiminiWellnessOff. Con questa iniziativa il wellness esce dai padiglioni in un fuori porta che ha "l’ambizione di diventare un solido trait d’union tra fiera e città".

Previsti dunque "eventi ad hoc per i visitatori di RiminiWellness, i residenti e i turisti, che si snoderanno lungo il Parco del Mare". Da scoprire per gli appassionati c’è "la palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo". L’iniziativa, poi, si allargherà ad altre aree di Rimini, e parliamo della piazza sull’acqua del Ponte di Tiberio e della rinnovata Piazza Malatesta. Fra Fiera e Comune nasce, quindi, un’intesa volta ad offrire al pubblico "esperienze incentrate sul divertimento e la socializzazione, con un potente contenuto educativo legato alla cultura del benessere, dei sani stili di vita e della sostenibilità". Di più: saranno coinvolte "tutte le realtà locali per iniziative, corsi, attività e conferenze" spiega Ieg. E si aggiunge un aspetto extra provinciale perché la società con questa fiera "attraversa il mondo" anche grazie al suo ‘Global fitness network’ che oscilla tra Dubai, Messico e Brasile. Nei padiglioni fieristici agli appassionati si prospetterà una immersione di ben quattro giorni. Un’opportunità ghiotta in cui si "interconnetteranno produttori di attrezzature e soluzioni fitness per l’attività fisica, palestre, incubatori di start up, associazioni di categoria, medical spa, centri salute, scienze riabilitative, scienze olistiche, alimentazione funzionale, turismo wellness, architetti e designer" insomma tutto un mondo, sottolinea la manager per il brand Valentina Fioramonti. Ampi gli spazi a disposizione per gli oltre 400 marchi presenti che avranno a disposizione almeno 170.000 metri quadrati fra interni ed esterni.

Andrea G. Cammarata