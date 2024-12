A Key Energy la sfida delle rinnovabili

Dall’idrogeno all’intelligenza artificiale. Ma anche la sfida delle rinnovabili, il futuro della mobilità elettrica, mettendo in primo piano la transizione urbana e l’efficientamento delle industrie. È stato pubblicato il palinsesto degli eventi di ‘Key–The Energy Transition Expo’ in programma dal 5 al 7 marzo del prossimo anno alla Fiera di Rimini, manifestazione di Italian Exhibition Group. Saranno giornate intense con la presentazione di studi, ricerche e osservatori, ma anche incontri, convegni e dibattiti per riflettere su presente e futuro della transizione e dell’efficienza energetica. L’obiettivo è accelerare il cammino verso la decarbonizzazione. Il Comitato tecnico scientifico di Key – The Energy Transition Expo, presieduto dal professor Gianni Silvestrini e formato da Istituzioni, associazioni industriali di categoria, associazioni tecnico-scientifiche, enti e fondazioni, è al lavoro per definire il palinsesto convegnistico della prossima edizione dell’evento, organizzato da Ieg e punto di riferimento in Europa, Africa e nel bacino del Mediterraneo.