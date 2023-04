A Kino Casalboni conferito il premio Baleani

Il giorno delle Palme torna il premio Baleani conferito al fotografo Santino (Kino) Casallboni, da oltre sessant’anni dietro l’obiettivo. La cerimonia si terrà nella piazzetta del Faro, in viale Ceccarini, alle 12,30, alla presenza della sindaca Angelini. Il Consorzio di viale Ceccarini, promotore dell’evento, dice di aver scelto Casalboni perché "ha contribuito a costruire l’immagine di Riccione in silenzio e con affetto". La premiazione sarà anticipata da due appuntamenti: alle 11.30 la benedizione delle palme del parroco Valerio Celli e Musiche da passeggio con Veronica Villa, accompagnata da Giovanni Matichecchia alla chitarra, alle 12. In caso di pioggia ci si sposterà nella Galleria Croce del Sud, di fianco alla Gioielleria Baleani.