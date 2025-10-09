A lezione con la polizia. Cyberbullismo e privacy: "Ecco i rischi della Rete"

Tanto più immersi nell’universo digitale, quanto più vulnerabili. I giovani nativi dell’era digitale, le cosiddette ‘generazioni connesse’, sono le inconsapevoli vittime dei pericoli non sempre visibili, ma presenti un po’ ovunque all’interno delle nuove tecnologie, del web e dei social network. Anche quest’anno, il tema della sicurezza in rete rimane dunque centrale per l’associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy Aps, che, in collaborazione con Ernieapp Ltd e Studio Paci & C. Srl e con il patrocinio della regione Emilia-Romagna, ha elaborato il percorso formativo dedicato alle scuole primarie e secondarie "Ambasciatori di privacy e sicurezza informatica – Responsabile della protezione dei dati dello studente".

Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, è stato presentato ieri da Gloria Paci e Luca Di Leo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, agli studenti dell’Itt Marco Polo di Rimini, e ha visto la partecipazione della presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine e di polizia, come Olimpia Abbate, questore di Rimini, Martina Torta, dirigente della polizia scientifica della regione e Maria Cristina Fagone Buscimese, dirigente del centro operativo della sicurezza cibernetica della regione.

"Una maggiore tutela e riservatezza della privacy sono alla base del corretto utilizzo dei social network – ha spiegato Paola Frassinetti, sottosegretario dell’Istruzione e del Merito – E aiutano a prevenire fenomeni di disagio giovanile come il bullismo e il cyberbullismo", ovvero quelle forme di violenza commesse in rete e in costante aumento fra i giovani, ai quali il progetto intende fornire, attraverso una serie di corsi, gli strumenti di tutela essenziali per proteggersi dagli innumerevoli pericoli che il mondo digitale porta con sé.

Una tutela, soprattutto quella dei minori, che si intreccia con un altro grande obiettivo dei corsi, ovvero la costruzione di un importante grado di consapevolezza su tematiche come l’intelligenza artificiale e i suoi aspetti etici, l’identità digitale e i crimini informatici e la protezione dei dati personali online, perché "quando si proteggono i dati, si proteggono anche le persone", spiega Luca Di Leo. Un percorso formativo, quindi, che vuole insegnare ai più giovani in che modo relazionarsi con le nuove tecnologie e sensibilizzarli alla sicurezza, sottolineando l’importanza di due pilastri che non devono mai mancare: prudenza e diffidenza.