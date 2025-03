A ‘lezione’ da Franca Foronchi, prima donna sindaco della città

Come funziona un’amministrazione comunale? Come stimolare il senso civico dei bambini? E quali progetti Cattolica sta portando avanti per la salvaguardia ambientale? Questi e altri argomenti sono stati al centro dell’incontro tra i ragazzi delle classi quinte di Cattolica con sindaca e vicesindaco della loro città, Franca Foronchi e Federico Vaccarini. Dopo una rapida spiegazione del ruolo del Consiglio comunale, dove si è svolto l’incontro, e sulle principali attività pubbliche degli amministratori, gli studenti hanno avuto l’opportunità di intervistare la prima cittadina. Franca Foronchi è la prima donna a ricoprire il ruolo da sindaco, nella storia di Cattolica. Un fatto che la rende molto orgogliosa.

Se dovesse descrivere il suo lavoro con tre aggettivi, quali sceglierebbe? "Impegnativo, bello e responsabile".

Qual è il compito più difficile che ha dovuto affrontare da quando è sindaca? "Le decisioni da prendere sono sempre tante. Una delle più importanti è stata ricostruire da zero la scuola in piazza della Repubblica. Le scuole rendono vivo il centro cittadino e dovevamo tenerla in questa parte della città. Sicuramente le decisioni più difficili riguardano le richieste delle persone sulla loro vita, come casa e lavoro. Gli aiuti ci sono ma è importante poter dare risposte a tutti e in modo equo".

Che cosa le piace di più della nostra città? "Il mare, siamo fortunati perché è bello vivere in una città di mare in tutte le stagioni. La nostra Cattolica, pur essendo piccola, ha tutto: un centro culturale polivalente, un teatro, il salone Snaporaz, le scuole, gli impianti sportivi, un centro piacevole dove si può passeggiare e, spostandoci dal centro, abbiamo anche delle aree limitrofe piene di vita, con belle comunità e poi ci sono bellissimi parchi".

Qual è il momento più emozionante che ha vissuto da sindaca? "Quando sono stata conclamata sindaca. Per la prima volta nella storia della nostra città. Questa cosa mi rende molto orgogliosa".

Il Comune sta facendo qualcosa per ridurre l’inquinamento e difendere l’ambiente? "Stiamo compiendo sostanziali cambiamenti, come la nuova scuola di Repubblica, costruita in ‘Nearly Zero Energy Building’, cioè ad alta efficienza energetica e minimi consumi. Vorremmo poi che le persone utilizzassero di più la mobilità sostenibile, più bici e meno auto. L’obiettivo è migliorare i mezzi pubblici, allargare marciapiedi, le piste ciclabili. I progetti stanno andando avanti con decisione e speriamo che i cittadini ne rimangano colpiti positivamente".

Classe VA Torconca, Classe VB Carpignola