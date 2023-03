A lezione da Vittorio Sgarbi: "Vi racconto Rimini"

In attesa dell’8 marzo, la giornata internazionale dei diritti della donna, sono diverse le iniziative per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni di cui le donne sono ancora oggetto. Dal 2 marzo prende il via il cartellone degli eventi per il mese dedicato alla donna tra incontri, mostre e riflessioni intitolato ‘L’otto sempre’, a cura dell’ufficio Pari Opportunità del Comune di Rimini insieme alla Rete Donne Rimini e ad altre associazioni. Domani invece alla Cineteca Comunale sarà proiettato il film tratto dallo spettacolo ’Tell Tale’ di Teatro Patalò, dal titolo ‘Inventare la vita’. Il film, semifinalista al Blow-up International Arthouse Filmfest di Chicago, è alla prima proiezione in sala, dopo le trasmissioni al MPA Festival curato da AMAT e all’Oregon Fringe Festival. Per il ciclo Conversazioni Riminesi, venerdì l’istituto alla Resistenza e dell’Italia contemporanea in collaborazione con la Biblioteca Gambalunga propone un incontro dal titolo ‘Immaginare Rimini’. Sabato 4 marzo alle 19.30, il teatro ospiterà Vittorio Sgarbi per una lezione in cui il critico d’arte racconta Rimini. Alla Fiera di Rimini invece arriva per la prima volta il Festival dell’Oriente, con due speciali weekend dedicati al fascino e alla bellezza del mondo Orientale.