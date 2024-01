A lezione dagli industriali per diventare manager

Dai banchi al mondo del lavoro. Pensano al futuro dei giovani sammarinesi Industriali e sindacati. Così, Anis, Csdl e Cdls, in collaborazione con la scuola superiore di San Marino e il gruppo Valpharma, hanno ideato e organizzato l’edizione 2024 ’Vivere l’azienda’. Un’iniziativa che vuole avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro. Il progetto, come nelle due precedenti edizioni, coinvolge gli studenti del quinto anno del liceo economico aziendale "e ha lo scopo – dicono gli organizzatori – di stimolare conoscenze, abilità, attitudini degli studenti attraverso il confronto diretto con esperti formatori e consulenti". Quest’anno, gli studenti saranno divisi in gruppi di lavoro e saranno chiamati a implementare e sviluppare uno dei quattro modelli d’impresa predefiniti. "La finalità principale sarà infatti quella di far immedesimare gli studenti nel contesto di un’impresa strutturata, per permettere loro di comprendere meglio – sul campo – le materie affrontate nel percorso scolastico". Attraverso una vera e propria simulazione dei differenti ruoli aziendali gli studenti sperimenteranno lo sviluppo di capacità organizzative, di orientamento al risultato, di risoluzione dei problemi e di capacità relazionali, e di raccolta e gestione delle informazioni. Il progetto è partito mercoledì con la visita negli stabilimenti Valpharma a Serravalle, dove i ragazzi, accompagnati dalla presidente del gruppo Valpharma Alessia Valducci e dal general manager Alberto Vitez, hanno preso coscienza dei tanti processi industriali presenti in una grande azienda. Il percorso formativo, coordinato da Roberto Parma, la prossima settimana proseguirà con le lezioni nella sala corsi della sede Anis.