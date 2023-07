A Lisbona 150 ragazzi per festeggiare la fratellanza

Il primo gruppo composto da 50 giovani è già partito per il Portogallo dove parteciperà a Lisbona dal 4 al 6 agosto alla Giornata mondiale dei giovani e festa della fratellanza. A guidare il contingente è il vescovo Nicolò Anselmi. Il gruppo è accompagnato da don Cristian Squadrani, don Alessandro Zavattini, don Marco Evangelisti e don Stefano Battarra. Altri 50 giovani, accompagnati da don Concetto Reveruzzi, partiranno in bus da Rimini domani e faranno tappa a Barcellona. Un terzo gruppo composto da giovani di Santarcangelo e San Vito partirà in aereo, ma prima di raggiungere Lisbona sarà impegnato in una parte del Cammino di Santiago di Campostela. A fianco dei ragazzi don Ugo Moncada e don Davide Arcangeli.