A maggio prevista la versione online

’In Comune’ del mese di maggio arriverà nelle case a giorni e sarà anche messo online: è l’house organ dell’amministrazione comunale, diretto da Raffaele Rizzuti. Tra i temi trattati, una sintesi dei più importanti eventi che animeranno la città da maggio a settembre, tra sport, musica, cultura e appuntamenti della tradizione. Poi un aggiornamento su due opere chiave, il nuovo waterfront di Igea e la scuola primaria in costruzione in via Bellini, che sarà anche doatata di una nuova palestra sportiva polifunzionale. Poi altre informazioni utili e curiosità. Versione digitale: shorturl.at/ho76l