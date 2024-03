A marzo sbocciano i fumetti

In marzo Riccione diventa un fumetto. Si inaugura oggi alle 15 al Palazzo del Turismo ‘Fumetti Futuri’, il festival che intende mostrare il lato più fresco della produzione fumettistica, con le novità editoriali e i progetti futuri. Sarà un’occasione per affrontare temi quali le donne e la parità, l’alluvione in Romagna e il volontariato, la spiritualità, l’ecologia, la forza della disabilità. ‘Fumetti Futuri’ proporrà ogni sabato mostre, incontri e presentazioni, culminando in quattro giorni di eventi, workshop, proiezioni, jam session e dj set nel weekend di Pasqua. Oggi il taglio del nastro con la mostra ‘Mario Cubbino - Maestro del Passato’, che ripercorre in una serie di tavole originali la carriera dell’artista di Pantera Bionda e Nat del Santa Cruz, per poi arrivare ad Al Capone, Jungla, Wallenstein, Zagor, Fumetti della Realtà sul Corriere dei Ragazzi, L’ombra e Diabolik. Alle 16 l’intervento dello sceneggiatore e storiografo Davide Barzi. La giornata prevede anche la distribuzione al pubblico della stampa a tiratura limitata ‘Diabolik - Mario Cubbino Maestro del Passato’.