A marzo torna. Paperopolis

Paperopolis di Igea Marina è pronto a ripartire con un grande ritorno: i compleanni. A partire dalla fine di marzo, il centro di intrattenimento per bambini e famiglie riaprirà le sue porte con eventi dedicati alle feste di compleanno, offrendo un’esperienza unica. Tra le sorprese in programma, ci saranno giochi, attività e allestimenti speciali. Il team di Paperopolis sta lavorando per offrire un’ampia gamma di opzioni. Per informazioni su costi, pacchetti e disponibilità, è possibile contattare il numero 347 036 8737. Con il ritorno di Paperopolis, la stagione si preannuncia ricca di sorprese.