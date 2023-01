A migliaia nel paese del presepe

Una tradizione che torna a essere simbolo di unità e aggregazione per un intero paese oltre che un forte richiamo per il pubblico. Grande successo per il presepe vivente di Montefiore, andato in scena il 26 dicembre, il 30 dicembre e il 1° gennaio. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia il Comitato cittadino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il supporto della Pro Loco, ha deciso di riportare in auge il classico allestimento che è da sempre uno degli eventi più amati di Montefiore, trasformando il centro storico in una piccola Betlemme. Sono stati 170 i figuranti che hanno preso parte alla rappresentazione dando vita a 36 quadri diversi. Grande l’affluenza di pubblico, con 2.500 ingressi che premiano il lavoro svolto dal comitato organizzatore. "Possiamo dirci soddisfatti - dice il sindaco Filippo Sica -. Al di là del numero di ingressi, è la forte risposta arrivata dalla nostra comunità".