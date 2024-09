A ’Mille e una notti in Valconca’ presenze cresciute del 50%

Grande successo per "Mille una notti in Vaconca - V edizione", la rassegna estiva ideata dalla Compagnia Città Teatro, ispirata al racconto de Il Milione di Marco Polo, nei 700 anni dalla morte. Partita il 26 luglio scorso fra i borghi storici, le terrazze panoramiche e i giardini dei nove Comuni dell’Unione Valconca, l’edizione 2024 ha visto un incremento di oltre il 50% delle presenze, confermando il gradimento degli spettatori affezionati ma anche di nuovi visitatori ed abitanti locali.

I numeri di tale "Saga", portata in scena da Città Teatro per la regia di Davide Schinaia, parlano del consolidamento di un progetto culturale ben disegnato per il territorio: sono 9 i Comuni coinvolti in un racconto unico diviso in 6 spettacoli diversi ma a fruizione autonoma; 18 le repliche, tutte ad ingresso gratuito, di cui 10 repliche all’orario del tramonto e 8 repliche all’alba; un apprezzatissimo cast, composto da ben 15 artisti fra attori, musicisti, performer e danzatori.Da ricordare anche le 9 escursioni teatrali/naturalistiche a cura di Malatempora APS abbinate alle date di spettacolo, grazie alle quali gli spettatori-viandanti hanno potuto apprezzare ancora di più le curiosità e gli scorci panoramici della Valconca.

Grande soddisfazione anche del Presidente dell’Unione Valconca Giorgio Ciotti per i risultati ottenuti dalla rassegna culturale: "Con questa quinta edizione della rassegna "Mille e una notti", la Valconca conferma la sua capacità di operare in maniera sinergica e in un’ottica di sistema svolgendo una funzione cruciale per il futuro del territorio: la promozione in ambito turistico, la programmazione, organizzazione e gestione, grazie alla cabina di regina di Città Teatro, con eventi dal grande valore culturale che possono diventare occasioni di rilancio per i nostri borghi e paesi".