A Miramare sbarca il ’re’ dei cocktail

Sbarca a Rimini Michele Piagno, barman esperto di mixologia molecolare ideatore del glow sweet & sour mix, liofilizzato divenuto brevetto mondiale per i cocktail fluorescenti. Oggi dalle 18 alle 20, e poi dalle 22 fino a mezzanotte, Piagno sarà protagonista di un evento organizzato al bar Savage di viale Regina Margherita. Membro dalla Federazione dei baristi italiani, Piagno vanta numerose collaborazioni con svariati brand internazionali. Ha collaborato alla realizzazione del libro 100 cocktail light e contemporanei.

Piagno sarà in scena a Miramare per offrire un ‘saggio’ della sua abilità nell’arte della mixologia, che consiste miscelare alcolici e altre bevande complementari per creare un’esperienza unica in un cocktail. Un evento per tutti coloro che desideranno brindare all’estate con drink originali e creativi, sperimenando quelle che sono le ultimissime tendenze nel campo del beverage.