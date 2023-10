A Misano arrivano le Porsche

Al Misano world circuit è tempo di Porsche Festival. L’appuntamento raduna clienti, centri Porsche e appassionati da tutto il mondo per partecipare ad un programma di attività in paddock e di esperienze di guida in pista. È in programma anche la penultima tappa della Porsche Carrera Cup. In circuito sono attese oltre 9mila presenze e mille auto per celebrare anche il 75° anniversario della Casa di Stoccarda. Saranno protagoniste le auto che hanno attratto la passione di milioni di automobilisti, con un ‘viaggio’ dagli anni 50 ad oggi. Il Porsche Village allestito nel paddock sarà un museo a cielo aperto.