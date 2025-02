A Misano è tempo di Open Games

Il Misano World Circuit si accende, ma senza motori. A segnare il via della stagione saranno, come tradizione, gli Open Games. La manifestazione multidisciplinare, organizzata in collaborazione con il Comune, si svolgerà domenica, coinvolgendo le varie aree del circuito che si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto. Dalle 8,30 del mattino al tardo pomeriggio, sarà possibile prendere parte a gare, attività non competitive, test ride ed assistere alle tante dimostrazioni in programma. Tra le novità di quest’anno, la possibilità di provare il monopattino muscolare ‘footbike’ meglio conosciuto come monopattino sportivo. In occasione del raduno nazionale dei footbiker, i partecipanti avranno la possibilità di testare queste soluzioni e di partecipare alla passeggiata non competitiva in pista, su prenotazione. Partecipano all’evento le società: Asd Team Misano, Eurobike Riccione, Asd Valle del Conca Nordic Walking e Mountain bike, Freestyle Riccione Asd, Tecnobike e Ginnastica Dinamica Militare Italiana.