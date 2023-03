A Misano la cena organizzata dallo Ior per raccogliere fondi per curare il cancro

Dopo la pausa invernale i volontari e gli amici dell’Istituto oncologico romagnolo tornano a tavola per fare la differenza contro il cancro. L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo a partire dalle 20 con il Charity Dinner della sede Ior di Riccione, che si terrà presso la Locanda I Girasoli di Misano Adriatico. La quota di partecipazione all’evento è di 50 euro, per un menù gourmet. L’intero ricavato sarà dedicato alla causa della ricerca scientifica che porta al letto del paziente le opportunità di cura più innovative nel più breve tempo possibile. Gli studi prescelti sono quelli sull’immunoterapia, nuova frontiera di cura che sta dando grandi risultati su vari tipi di tumore: neoplasia polmonare, melanoma in fase avanzata, leucemia che hanno visto le loro prospettive di sopravvivenza aumentare significativamente. Da questo punto di vista è previsto nel corso della serata l’intervento della dottoressa Caterina Gianni, oncologa del Gruppo di Patologia della mammella presso l’Irst di Meldola.