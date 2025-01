A Misano nuova vita per la palazzina di via Litoranea

Il Comune di Misano mette mano alla vecchia palazzina pubblica che si trova in via Litoranea, nella zona mare nord. La giunta ha deciso di procedere dopo che nel novembre scorso la candidatura al bando regionale per ottenere i finanziamenti, ha visto riconoscere al Comune misanese la somma di 510mila per intervenire sull’edificio.

Il primo atto pubblico è stato fatto durante le festività affidando le fasi iniziali della progettazione a un tecnico. L’incarico prevede di stilare una proposta progettuale per riqualificare l’immobile e l’area in cui si trova. Ma nel mettere mano all’immobile il Comune intende anche attivare un percorso partecipativo che coinvolga i cittadini, le associazioni e i cosiddetti portatori di interesse. L’obiettivo è arrivare a definire un documento di cui il Comune si impegna a tenere conto nelle scelte relative al progetto da attuare. In municipio vogliono scegliere il futuro della palazzina di via Litoranea assieme al resto della città.

Il tecnico che ha ricevuto l’incarico per poco più di 12mila euro, dovrà fissare il percorso di confronto che porterà alla stesura del vero e proprio progetto di rigenerazione di quest’area della zona mare.