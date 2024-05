A Misano ritornano gli Happy days

A Misano tornano gli ‘Happy Days’. Sabato e domenica, dalle 10 del mattino fino a tarda notte, le vie del centro faranno un salto indietro nel tempo divenendo il tempio di mercatini vintage e antiquariato, spettacoli delle scuole di ballo, foodtruck e buona musica. Per gli amanti delle due e quattro ruote, andrà in scena il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca costruite tra gli anni ’30 e i ’60. Appuntamento alle 14,30 in piazza della Repubblica, via Romagna e via Dante. Ci saranno auto americane, Fiat 500, Vespa, Harley Davidson e Custom. Si potrà cantare e ballare a ritmo di Rock’n’Roll.